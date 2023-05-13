البيت الأبيض: ندرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنينا المسجونين في روسيا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لإعادة مواطنيها المسجونين في روسيا، بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش إلى وطنهما.

جاءت تصريحات كيربي تعليقا على إمكانية إدراج الروس المدانين في دول أخرى في القائمة للتبادل مع روسيا، حيث صرح: "لا نريد الدخول في مفاوضات في العلن، لكن يمكنني أن أقول لكم إننا نعمل بجد لضمان عودة إيفان وبول بالطبع إلى عائلاتهما، حيث مكانهما الطبيعي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تبقي على اتصال مع روسيا بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، لكنه أردف قوله بأن "الاتصالات غير منتظمة".

وأوضح بلينكن لوسائل إعلام أمريكية: "الحوار غير منتظم.. كنا على اتصال.. ومازلنا على اتصال من خلال سفارتنا".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة وروسيا تحافظان على اتصالات عبر قناة يوافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأغراض مناقشة المعتقلين.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لبناء تحالف قوي لفرض عواقب على الحكومات التي تعتقد أنها تشارك في الاحتجاز غير المشروع.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان جيرشكوفيتش، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.