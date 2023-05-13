تجددت الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، اليوم السبت، في مدينتي بحري (شمال) وأم درمان (غرب)، مع تحليق للطيران العسكري رغم توقيع الطرفين "إعلان مبادئ" بمدينة جدة السعودية الخميس.



وقالت وكالات أنباء، إن الاشتباكات العنيفة تجددت في بحري، وأم درمان، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية.



وحلقت الطائرات حلقت في بحري وأم درمان، وأطلقت قذائف في مواجهة تجمعات قوات "الدعم السريع"، كما سمع دوي أصوات المدافع والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء شرق النيل.



والجمعة، أعلنت السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.



ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان، اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.