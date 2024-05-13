الجيش الروسي يهاجم 4 بلدات جديدة في خاركوف ويقضي على 1500 عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- هاجم قوات "الشمال" الروسية مدن وبلدات غاتيشي وكراسنويه وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو هناك 100 عسكري وتم تدمير دبابتين ومدرعة "كوزاك" أوكرانية وراجمة Vampire تشيكية، ومدفع "قيصر" فرنسي ومدافع ومركبات وراجمة صواريخ Grad وغيرها من المدافع والآليات.
- عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في محيط قرية بوروفايا وصدت 4 هجمات على بلدة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك، وقرية سينكوفكا بمقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 190 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.
- حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجومين في محيط كراسنوي بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 620 عسكريا ودباباتين ومنظومة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ومدافع وأسلحة ومحطة Nota للحرب الإلكترونية و6 مستودعات للذخيرة.