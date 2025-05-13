 ترامب: اتحرك لتطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 مايو 2025 7:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب: اتحرك لتطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن سوريا

الرياض، السعودية (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 7:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 7:37 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يتحرك نحو تطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن سوريا لإعطاء الحكومة الجديدة "فرصة للسلام".


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