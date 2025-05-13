 البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء

الرياض (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 6:48 م

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع نظيره السوري أحمد الشرع غدا الأربعاء.


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