رافا لياو خارج مباراة ميلان ليتشي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خسر فريق ميلان جهود نجمه البرتغالي رافائيل لياو خلال مواجهة ليتشي المقرر لها، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وكتب أنطونيو فيتيلو، الصحفي الشهير بصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "بعد تقييمات في ميلان، تقرر عدم المخاطرة بإشراك رافا لياو في رحلة ليتشي".

وأضاف: "سيغيب اللاعب البرتغالي عن مباراة ميلان الثانية في الدوري الإيطالي".

وبذلك سيعود لياو للمشاركة في المباريات مع ميلان عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة

وكان ميلان، أعلن منذ أسبوع غياب لياو عن المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري هذا الموسم أمام كريمونيزي؛ بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى.

وتعرض لياو، البالغ من العمر 26 عامًا، للإصابة خلال فوز ميلان على باري 2-0 في كأس إيطاليا.

يذكر أن ميلان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، ليخفق في التأهل إلى البطولات الأوروبية.