إصابة 3 أطفال إثر انفجار ذخائر غير منفجرة في أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 4:39 م

أصيب 3 أطفال على الأقل في ولاية بادغيس الأفغانية، بعد انفجار ذخائر غير منفجرة؛ مما يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكلها بقايا الصراع المستمر منذ عقود.

جاء ذلك في تصريحات لمسئولين محليين من طالبان في ولاية بادغيس اليوم الأربعاء، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة الإقليمية، أن الانفجار وقع في قرية كاروتو في منطقة بالا مورغاب، عندما كان الأطفال يحاولون حرق قذيفة مدفعية متبقية.

وأكدت السلطات، في بيان، أن العبوة الناسفة انفجرت، مما أدى إلى إصابة جميع الأطفال الثلاثة، أثناء رعيهم للماشية في حقول مفتوحة.

ونقلت فرق طبية الأطفال إلى مستشفى قريب، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل فورية عن شدة إصاباتهم.

