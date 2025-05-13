تراجع جديد للتضخم في أمريكا مع تراجع أسعار البقالة والبيض

تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي في أبريل الماضي في الولايات المتحدة، حتى بعد بدء سريان تنفيذ بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من توقعات الاقتصاديين وبعض الشركات ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3ر2% في أبريل الماضي، وبعدما سجلت 4ر2 في مارس الماضي، وتعد هذه أدنى زيادة يتم تسجيلها منذ أكثر من أربعة أعوام.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الاسعار بنسبة 2ر0% من مارس إلى أبريل.

وتراجعت أسعار البقالة بنسبة 4ر0%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 7ر12%. وهذا يعد أكبر تراجع في تكاليف الأغذية في المنزل منذ سبتمبر 2020، حسبما قالت الحكومة.

وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على أسعار العديد من السلع. وانخفضت أسعار الملابس بنسبة 2ر0% شهريا، بينما ظلت أسعار السيارات الجديدة دون تغيير. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الأثاث بنسبة 5ر1%.

يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم تقريبًا، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي أعلن عنها في 2 أبريل الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد بضعة أيام. ثم وافق أمس على خفض الرسوم على الواردات من السلع الصينية، والتي كانت تبلغ 145%، إلى 30% فقط.

ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن متوسط ​​الرسوم الجمركية يبلغ الآن حوالي 18%، أي ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه قبل تولي ترامب منصبه.

وأضاف خبراء الاقتصاد إن انعكاس التأثير الكامل للرسوم الجمركية على أسعار الشركات الأمريكية سيستغرق وقتًا أطول على الأرجح. ولن تُضطر السلع التي كانت في طريقها بالفعل عند فرض الرسوم الجمركية إلى دفع الرسوم، في حين أن العديد من الشركات قد خزّنت مخزونًا من السلع، ويمكنها تأجيل زيادات الأسعار على أمل أن تُخفَّض الرسوم الجمركية في نهاية المطاف.