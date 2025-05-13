محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادي المحليات

أصدر اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة المستندات والأعمال والتعاقدات والأنشطة الخاصة بـ"نادي المحليات"، وذلك في إطار حرصه على تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، ومتابعة حسن سير العمل بالمؤسسات المختلفة.



وتضم اللجنة في عضويتها ممثلًا عن المديرية المالية بسوهاج رئيسًا، وعضوية كلٍّ من: ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عضو من إدارة المتابعة الميدانية، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها.

وستتولى اللجنة مهام فحص كافة المستندات والبيانات المالية والإدارية، ومراجعة التعاقدات والأنشطة التي تم تنفيذها داخل نادي المحليات خلال الفترة الماضية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى المحافظ خلال عشرة أيام من بدء عملها.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان إدارة الموارد العامة بالشكل الأمثل، بما يحقق الصالح العام، ويحفظ حقوق المواطنين، ويضمن عدم التلاعب أو الانحراف الوظيفي داخل أي مؤسسة من مؤسسات المحافظة.