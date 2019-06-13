«الشروق» تنشر جدول مباريات أحمد المحمدي وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

علنت رابطة الدوري الانجليزي عن مباريات الجولة الأولى لمنافسات البريميرليج موسم 2019-2020.
"الشروق" تنشر جدول مباريات أستون فيلا بقيادة أحمد المحمدي في الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020:
توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10 أغسطس 2019
أستون فيلا ضد بورنموث يوم 17 أغسطس 2019
أستون فيلا ضد إيفرتون يوم 24 أغسطس 2019
أستون فيلا ضد كريستال بالاس يوم 31 أغسطس 2019
أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد يوم 14 سبتمبر 2019
أستون فيلا ضد أرسنال يوم 21 سبتمبر 2019
أستون فيلا ضد بيرنلى يوم 28 سبتمبر 2019
أستون فيلا ضد نوريتش يوم 5 أكتوبر 2019
أستون فيلا ضد برايتون يوم 19 أكتوير 2019
أستون فيلا ضد مانشستر سيتى يوم 26 أكتوبر 2019
أستون فيلا ضد ليفربول يوم 2 نوفمبر 2019
أستون فيلا ضد ويلفرهامبتون يوم 9 نوفمبر 2019
أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد يوم 23 نوفمبر
مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا يوم 30 نوفمبر
أستون فيلا ضد تشيلسي يوم 4 ديسمبر
أستون فيلا ضد ليستر سيتي يوم 7 ديسمبر
أستون فيلا ضد شيفلد يونايتد يوم 14 ديسمبر
أستون فيلا ضد ساوثهامبتون يوم 21 ديسمبر
أستون فيلا ضد بيرنلي يوم 1 يناير
مانشستر سيتي ضد أستون فيلا 11 يناير
أستون فيلا ضد برايتون يوم 18 يناير
أستون فيلا ضد واتفورد يوم 21 يناير
أستون فيلا ضد بورنموث 1 فبراير
أستون فيلا ضد توتنهام 8 فبراير
أستون فيلا ضد ساوثهامبتون 22 فبراير
أستون فيلا ضد شيفلد يونايتد 29 فبراير
أستون فيلا ضد ليستر سيتي 7 مارس
أستون فيلا ضد تشيلسي 14 مارس
أستون فيلا ضد نيوكاسل 21 مارس
أستون فيلا ضد وولفرهامبتون 4 ابريل
أستون فيلا ضد ليفربول 11 ابريل
أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد 18 ابريل
أستون فيلا ضد كريستال بلاس 25 ابريل
أستون فيلا ضد ايفرتون 2 مايو
أستون فيلا ضد ارسنال 9 مايو
أستون فيلا ضد وست هام 17 مايو