هجوم يستهدف وحدة دعم لوجستي أمريكية في مطار بغداد

تعرضت وحدة دعم لوجستي أمريكية في مطار بغداد الدولي، مساء الأحد، لهجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية عراقية للأناضول.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيّرة استهدفت وحدة الدعم اللوجستي التابعة للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر السلطات العراقية أي بيان بشأن الحادث.

وسبق أن تعرضت وحدة الدعم اللوجستي التابعة للسفارة الأمريكية في بغداد لهجمات بطائرات مسيرة في مناسبات عديدة.

وتتعرض مناطق مختلفة في العراق مؤخرا لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة الانتحارية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.