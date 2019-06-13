مصرع بريطانية بسبب باب كهربائي في موقف للسيارات تحت الأرض

تم تغريم شركة كهربائية بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني بعد أن سحبت امرأة إلى آلة غلق الباب الكهربائي وسحقها حتى الموت في مرآب للسيارات تحت الأرض بمدينة كامبريدج البريطانية.

وكانت هايدي شالكلي "40 عاما" في طريقها لخارج منزلها في مدينة كامبريدج بإنجلترا عندما أمسكت بالباب، ولكن الأخصائية الاجتماعية أصيبت بالذعر عندما حوصرت يديها وسحبت إلى آلية مصراع الباب، وتوفيت على الفور مصابة بعدة جروح.

وذكرت صحيفة "إندبندانت" البريطانية على الإنترنت، أنه تبين من خلال تحقيق أجرته إدارة الصحة والسلامة أن أجهزة الاستشعار في الجزء العلوي من الباب، لم تكن تعمل بشكل صحيح عندما فتح الباب.