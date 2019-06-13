احتلت الفنانة سوسن بدر، بصور إطلالتها الأخيرة أخبار المواقع المصرية والنسائية وصفحات المعجبين على مواقع السوشيال ميديا، وكانت هذه الإطلالة في مهرجان تري كور الفرنسي، وظهرت بفستان فاتح ذا تصميم جريء على سنها، مع الاحتفاظ بلون شعرها الأبيض، فنالت إعجاب الكثيرين.

الفنانة سوسن بدر، صاحبة تاريخ فني ممتلئ بالأعمال، منذ بدايتها عام 1980، وحتى الآن، مع اختلاف تدرج أدوارها بمشاركتها في أكثر من 340 عملًا فنيًا بين السينما والتلفزيون، وقليل من الأعمال المسرحية.

وتستعرض «الشروق» في ضوء ذلك مراحل النضج الفني في المسيرة الفنية لسوسن بدر:

المحطة الأولى: نور الشريف

صرحت سوسن بدر في كثير من حوارتها أن الفنان نور الشريف هو مكتشفها، فهو أول من قدمها للسينما أمام بوسي في فيلم حبيبي دائمًا، واقترحها على المخرج حسين كمال، ليعطيها أول مساحة تمثيلية واسعة بعد أولى أفلامها "موت أميرة" وهو فيلم بريطاني.

لنور الشريف بصمات عدة في مسيرة سوسن بدر الفنية، حيث شاركت معه في كثير من الأعمال الشهيرة له، مثل مسلسل عمر بن عبد العزيز عام 1994، ورجل الأقدار عام 2003، والعطار والسبع بنات 2002، والدالي بأجزائه عامي 2007 و2008، ثم جاء التعاون الأقوى الذي نقل سوسن إلى منطقة الأدوار الصعيدية بشخصية "بدرة" في مسلسل الرحايا عام 2009.

محطة شادي عبد السلام

رغم عدم اكتمال العمل الذي كانت ستشارك فيه مع المخرج شادي عبد السلام، إلا أن هذا التعاون أثمر عن حصولها على لقب " نفرتيتي السينما" أو الهاربة من المعبد" كما لقبها شادي، بعد أن كانت ستؤدي شخصية نفرتيتي في فيلمه " إخناتون" الذي توفى قبل الانتهاء منه.

محطة عادل إمام

كان عادل إمام البوابة الأولى التي دخلت منها سوسن بدر إلى التلفزيون بقوة في مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، والتي حكت أنه ساعدها في المشهد الأول الذي جمعهما كثيرًا لتنجح في تقديم الدور.

لم تكن مشاركات سوسن مع عادل إمام، كثيرة فيما بعد ولكنها قدمت في السينما دور هام معه في أحد أنجح أفلامه "سلام ياصاحبي"، من خلال شخصية "فاطمة/بطة" بائعة الكشري، والذي أظهر قدراتها التمثيلية في أداء أدوار بنت البلد الشعبية.

محطة الأدوار الصعيدية

كانت للأدوار الصعيدية التي انطلقت في تقديمها منذ عام 2009 جانب هام في تكوين نجومية سوسن بدر وتألقها، خاصةً أنها أدتها ببراعة كما وصفها النقاد.

من أبرز الأدوار الصعيدية التي قدمتها شخصية "فضة" في مسلسل يونس ولد فضة مع النجم عمرو سعد، و"جبرية" في البيت الكبير بجزأيه، "نعمات" في ساحرة الجنوب.

كما لمعت سوسن بدر في تقديم أدوار الأم في العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل دور"عايدة" في مسلسل أبو العروسة بجزأيه، و"نيرة" في زي الشمس، "خديجة هانم" في أهو ده اللي صار، "هدى" في مسلسل طريقي.