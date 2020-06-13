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أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الزمالك أن المدرب الفرنسي كارتيرون وقّع على تجديد تعاقده مع النادي لموسم آخر، وذلك بعدما تولى قيادة الأبيض في شهر يناير الماضي خلفًا للصربي ميتشو.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لباتريس كارتيرون خلال احتفاله بلقب السوبر الإفريقي مع الأبيض، وعلّقت عليها :"باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر".

وأضافت صفحة الزمالك :"تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات".

يُذكر أن كارتيرون نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي، والسوبر المحلي بالفوز على الأهلي، وذلك في شهر فبراير الماضي.

كما قاد كارتيرون الأبيض للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بمجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي 3-2.