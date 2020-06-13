عضو «العليا لمكافحة كورونا»: بلازما دم المتعافين ليست الحل السحري لعلاج المرضى

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، إن نتائج استخدام بلازما دم المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لم تكن مبشرة أو مشجعة في الصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن نتائج التجربة في مصر متفاوتة حيث إن استخدامه ناجح مع بعض الحالات ولا يحقق النجاح مع الحالات الأخرى، مشيرًا إلى أن استخدام بلازما دم المتعافين في العلاج ليس الحل السحري، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن استخدام بلازما الدم في علاج مصابي «كوفيد-19» لا يضر، متابعًا أن البلازما والأنواع المختلفة من العلاجات لفيروس كورونا يتم وضعها بطرق تبادلية وتوافقية مع الحالات المختلفة.

وذكر عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، أن الطب لا يعتمد الآن على تقديم علاج واحد لكل المرضى، مؤكدًا أن كل مريض يتلقى علاجًا حسب حالته.

وعن أعداد إصابات كورونا المستجد في مصر، أوضح أن الأهم هو نسبة شدة المرض في العدد الكلي وحاجته للرعاية المركزة والتنفس الصناعي، قائلًا إن معظم الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تعاني أعراض خطورة تجلس في المنزل وتتماثل الشفاء سريعًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و45 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 41 ألفًا و303.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12 ألفًا و493 حالة، من ضمنهم 11 ألفًا و108 متعافين.