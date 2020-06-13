أمين الإعلام العربي: 300 إعلامي وأكاديمي وشاب مصري يشاركون في الفعاليات هذا العام

أعلن الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي في الكويت ماضي الخميس مشاركة أكثر من 300 إعلامي وأكاديمي وشاب مصري في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي، الذي يعقد هذا العام لأول مرة (أون لاين)، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأضاف الخميس - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /السبت/ - أنه سيتم افتتاح فعاليات الملتقى، من خلال البث المباشر بتقنية (الفيديو كول) لمنصة (زووم) الإلكترونية، وذلك من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساء يوميا، في الفترة من 20 الى 22 يونيو الجاري، بمشاركة وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية الدمتور قيس الغزاوي، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين، والشخصيات السياسية والإعلامية، والطلبة، وملاك وسائل الاعلام بالوطن العربي.



وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعالية، بمشاركة جامعة الدول العربية، ووزراة الإعلام الكويتية، له الأثر الكبير في نجاحها، مشيرا الى أن ذلك دليل على حرص المؤسسات الرسمية على تفعيل دور الاعلام ومواكبة التطورات في صناعته المختلفة.



وأضاف أن الملتقى الإعلامي العربي (أون لاين)، الذي يصدر بنسخته الأولى، يأتي من منطلق حرص الهيئة العليا للملتقى على إيصال رسالته إلى الجماهير، خاصة في ظل الأزمات الصحية التي أدت الى سياسات التباعد الاجتماعي؛ وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في نشر الرسائل الإعلامية التي يسعى اليها الملتقى.



وأوضح أن الملتقى يهدف إلى توفير أدوات جديدة وحلول بديلة من شأنها الارتقاء بوسائل الإعلام والإعلاميين، وفي مقدمتهم الشباب، مؤكدا في الوقت نفسه أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون تطوير وسائل الإعلام الحر والمستقل، جزءا أساسيا من سياسة العمل الاعلامي.



ونوه الخميس إلى أن التسجيل لحضور فعاليات الملتقى لايزال مستمرا؛ وذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها، موضحا أن عدد الذين جرى قبول استضافتهم حتى الأن، تعدى 1600 مشارك من الوطن العربي، ليضم الملتقى أكبر عدد من المشاركين في فعالية الكترونية على مستوى الوطن العربي.