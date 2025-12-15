وزير العمل الأردني: نسعى للاستفادة من تجربة مصر الغنية في مجال التنقيب عن البترول والغاز

بحث وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، مع رئيس النقابة العامة للعاملين في وزارة البترول المصرية عباس صابر، وأمين عام النقابة أحمد السروجي، وأعضاء مجلس النقابة، أوجه التعاون العمالي النقابي وتبادل الخبرات في مجال تأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المتوفرة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكد البكار، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود، متانة العلاقات الأردنية المصرية التي يترجمها حرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل وجهات النظر في كل القضايا.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية في مجال التنقيب عن البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وفرص العمل التي توفرها هذه القطاعات للأيدي الماهرة والمدربة التي تلتحق في الشركات العاملة في هذا المجال.

ورحب الوزير بأي تعاون مع الجانب المصري من خلال النقابتين في البلدين، بالتنسيق مع وزارة العمل، ونقل الخبرات المصرية للشباب الأردني للعمل في هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة أن يكون دور للنقابات العمالية في مجال التدريب والتأهيل الذي يخص كل نقابة منها، إضافة إلى دورها الأساسي في الدفاع عن الحقوق العمالية لمنتسبيها.

من جهته، أكد صابر، أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيز هذا التعاون في مجال شئون العمل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا طويلًا ومتقدمًا في مجال البترول والغاز والكيماويات، مبديا استعداد النقابة بالتعاون بين وزارتي العمل في البلدين، لنقل الخبرات المصرية للأردنيين الراغبين للعمل في هذه المجالات.

بدوره، قال الزيود، إن النقابة على استعداد لتعزيز التعاون بين النقابتين الأردنية والمصرية، بالتنسيق مع وزيري العمل في البلدين، فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التنقيب عن البترول والغاز.

وثمن الانفتاح الذي تواصله وزارة العمل مع أطراف الإنتاج أصحاب العمل والعمال، لما فيه خدمة لتوفير فرص عمل للشباب الأردني وتدريبهم وتمكينهم لدخول سوق العمل في بيئة عمل آمنة ولائقة.