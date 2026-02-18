 رئيس الوزراء الهندي يلتقى بنظيره الإسباني في نيودلهي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 10:11 ص القاهرة
رئيس الوزراء الهندي يلتقى بنظيره الإسباني في نيودلهي

نيودلهي - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 9:41 ص

أجرى رئيس الوزرء الهندي ناريندرا مودي مباحثات ثنائية مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في نيودلهي اليوم الأربعاء، حسبما قال متحدث باسم الخارجية الهندية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال قال في منشور عبر منصة " اكس" إن المسؤولين أجريا مباحثات بشأن قضايا رئيسية، تشمل التجارة والاقتصاد والابتكار والصحة والمناخ والتعليم.

وأضاف في منشور منفصل أن مودي أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو.

وأوضح أن المباحثات تضمنت التعاون في مجال الاستدامة والرقمنة والأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

