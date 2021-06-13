إيطاليا تسجل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

سجلت إيطاليا 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 1723 إصابة خلال اليوم السابق.

كما سجلت البلاد 26 وفاة مقارنة بـ 52 وفاة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بذلك إلى 4 ملايين و243 ألفا و482 إصابة، والوفيات إلى 126 ألفا و972، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج اليوم أنه تم إعطاء 7ر41مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 24 أسبوعا.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.