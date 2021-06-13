وزير التجارة السعودي يصل القاهرة لترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عددا من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة.

جاء ذلك خلال استقبال نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي في مطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، حيث سيقوم بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، يترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

وأضافت جامع في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار الزخم الكبير الذي يشهده التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة وبصفة خاصة التعاون التجاري، لا سيما وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الـ5.5 مليار دولار عام 2020.