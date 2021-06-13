مفتي السعودية: قرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين يعكس حرص القيادة على صحة الحجاج

أكد مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, أن قرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج, أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بسلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء الأحد، ثمن مفتي السعودية، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة التي تؤكد حرص حكومة المملكة الرشيدة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.