تداول 6406 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و292 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 6406 أطنان بضائع عامة متنوعة، و292 شاحنة، و17 سيارة ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 8 سفن، ووصول وسفر 1436 راكبًا بموانيها.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات شهدت تداول 6059 طن بضائع عامة ومتنوعة، و237 شاحنة، و12 سيارة، بينما كما شهدت حركة الواردات تداول 347 طن بضائع عامة ومتنوعة، و55 شاحنة، و5 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة AMIRA MIRO، قادمة من قبرص فارغة لشحن فوسفات، وشهد مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس، وعلى متنها 107 شاحنات بحمولة 2716 طن بضائع عامة ومتنوعة، وسيارة ملاكي، والسفينة عمان وعلى متنها 5 شاحنات بحمولة 61 طن بضائع عامة ومتنوعة، و7 سيارات ملاكي، والسفينة أمل وعلى متنها 82 شاحنة بحمولة 2074 طن بضائع عامة ومتنوعة، و4 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارتين آيلة وبريدج، وعلى متنهما 16 شاحنة بحمولة 347 طن بضائع عامة، و39 شاحنة فارغة، و5 سيارات ملاكي، وغادرت العبارتين الميناء وعلى متنهما 43 شاحنة بحمولة 1208 طن بضائع عامة.