رئيس الحكومة الليبية للمبعوث الإيطالي: سنحافظ على وحدة البلاد واستقرارها

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، أن حكومته «ستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخارطة الطريق»، وفق بوابة الوسط الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه في بنغازي المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، حيث تباحث الطرفان حول المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

وقال باشاغا، وفق البيان، إن «الحكومة باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها»، مضيفًا أن الحكومة «تتطلع إلى التعاون المثمر والعمل المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات».

ونقل البيان عن المبعوث الإيطالي أنه «أثنى على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية».

وفي وقت سابق اليوم التقى الدبلوماسيان الإيطاليان كلاً من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في لقاءين منفصلين، الأول في بنغازي والثاني في القبة.

ومنذ الأربعاء الماضي، يجري المبعوث الإيطالي لقاءات مع الأطراف الليبية، بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من فرنسا وألمانيا، عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، الثلاثاء الماضي.