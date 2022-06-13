شعبة القصابين: 30% زيادة في أسعار الأضاحي مقارنة بعام 2021

ارتفعت أسعار الأضاحي خلال هذا العام الجاري قبل عيد الأضحى المبارك بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفق محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وأوضح ريحان لـ «الشروق»، أن الأسعار ارتفعت منذ أكثر من شهر ونصف نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مفسرا ذلك بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير.

وأضاف أن مصر تستورد أكثر من 90% من مدخلات الأعلاف والمواد الخام المستخدمة في تغذية الأبقار وغيرها من الحيونات، ذاكرا أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحية لا يكفي الاستهلاك ويتم استيراد حوالي 40% أو أكثر من الاحتياجات المحلية.

وحسب ريحان، سجل سعر الأضحية الضاني 85 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر الأضحية البقري إلى 75 جنيها للكيلو، وسجل سعر الأضحية الجاموسي 76 جنيها للكيلو الواحد.

وتوقع عدم استقرار تلك الأسعار طوال الشهر الجاري، موضحا أن نسبة الطلب ستزيد بشكل كبير قبل عيد الأضحى مباشرة لذلك سترتفع الأسعار ولكن صعب التوقع بمقدار الزيادة.

وذكر ريحان، أنه حتى الآن لم يتم حجز أية أُضحيات، مضيفا أن كل عام يبدأ حجز الأضاحي من قبل المستهلكين قبل العيد بشهر أو أقل قليلا، وارتفاع الأسعار هذا العام أدى إلى اتجاه المستهلكين إلى صكوك الأضحية من قبل الجهات المختلفة مثل وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية، ولكن متوقع زيادة الطلب في بداية الشهر المقبل.