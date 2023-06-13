23 مليارا و235 مليون جنيه خطة استثمارية لنقل الكهرباء خلال العام الجديد

قالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إنها تستهدف تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة العام المالي الجديد «2023- 2024» متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة تقدر بنحو 23 مليارا و235 مليون جنيه، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة واستعراض الموازنة والخطة الاستثمارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى الجديد « 2023- 2024».

واستعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما سيتم تنفيذه من مشروعات مختلفة بنطاق الشركة والتى تضمنت عدو محاور أبرزها خفض نسب فقد الطاقة من 3.66 % عام 2021-2022 إلى 3.41% في عام 2022-2023.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 3,35% للعام المالى 2023-2024 وهذه النسب غير متضمنة استهلاك المستعمرات والاستهلاك الذاتي.

وأضافت مشالي، أنه فيما يتعلق بالمجال التجاري، أن الشركة تستهدف خلال العام المالي الجديد، تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 176.65 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات، ذاكرة أنه المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 195,530 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، والمتوقع 179,190 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، مقابل الفعلي 161,845 مليار جنيه، في 30 يونيو 2022.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يبلغ إجمالى التدفقات النقدية الداخلة للشركة حوالى 198,508 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المتوقع سدادها مبلغ 198.027 مليارجنيه، حيث إن رصيد أول الفترة من المتوقع أن يبلغ 536,950 مليون جنيه مما يحقق فائض مبلغ 537,431 مليون جنيه.