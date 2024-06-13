مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أفغانستان بين أكثر 5 دول ينحدر منها اللاجئون

أفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، بأن 3ر117 مليون شخص على الأقل، أو شخص بين كل 69 فردا حول العالم، مازالوا نازحين قسرا، بما في ذلك عدد كبير من أفغانستان.

وضاعفت الحروب في أفغانستان خلال ثمانينات القرن الماضي أعداد اللاجئين لـ20 مليون بحلول 1990، بحسب ما نقلته وكالة أنباء خاما برس.

وجاء في تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين أن الغزو الأمريكي في 2001 تسبب في تفاقم الأزمة أكثر، مما زاد من النزوح العالمي.

واستمر النزوح القسري في الارتفاع في الأربعة أشهر الأولى من 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليونا بحلول نهاية أبريل.

ويلقي هذا الاتجاه المفزع الضوء على الحاجة الملحة للتحرك الدولي للتصدي للأسباب الكامنة وراء النزوح.

زوفق التقرير، تعد أفغانستان بين أكثر خمس دول ينحدر منها اللاجئون، بواقع 4ر6 مليون أفغاني نزحوا قسرا.

ويعكس هذا العدد عدم الاستقرار والصراع القائمين في المنطقة والمستمرين منذ عقود. ويعيش نحو 70% من اللاجئين في دول قريبة من موطنهم مسقط رأسهم.

فعلى سبيل المثال، تستضيف إيران وباكستان تقريبا كل اللاجئين الأفغان، حيث تستضيف إيران 8ر3 مليون لاجئ أفغاني وباكستان مليوني لاجئ أفغاني.