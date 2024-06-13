عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: تشكيل لجنة مصرية سعودية مشتركة لمتابعة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة تقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات السياحية المنفذة للحج هذا العام للاطمئنان على أحوال حجاجها والتأكد من تنفيذ وتوفير كافة الخدمات المتفق عليها.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومخيمات عرفات ومنى، يتم متابعتها بدقة. وتابع: "تم تشكيل لجنة مصرية سعودية مشتركة ممثلة فيها كل من وزارة السياحة والآثار واللجنة الفنية للحج وغرفة الشركات وشركة مطوفي حجاج الدول العربية التابعة لمؤسسة الطوافة السعودية، لمتابعة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة على مدار الساعة ومراقبة الالتزام بالاتفاق الموقع بين الغرفة والشركة وما تضمنه من كافة تفاصيل الخدمات المقدمة للحجاج."

وشدد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن اللجنة سوف تتدخل فورًا في حالة حدوث أي تقصير في الخدمات المقدمة وحلها سريعًا. وأكد أن اللجنة ستتأكد من توافر المساحات المخصصة لكل حاج بمخيمات منى وعرفات وفقًا لما هو متفق عليه بالعقد الموحد، لمنع حدوث أي تزاحم بالمخيمات. مشيرًا إلى أن عمل اللجنة سينتقل من عرفات إلى مزدلفة ومشعر منى بعد نفرة الحجاج من عرفات.

أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن حوالي 1298 شركة منفذة للحج هذا العام أنهت الاستعدادات لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بدءًا من عصر يوم الجمعة المقبل للوقوف بصعيد عرفات وتأدية الركن الأعظم للحج. وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات، وعددها يقارب 660 سيارة، ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة، وسيارات دفع رباعي. كما أشار إلى أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات لديهم معرفة بكافة الطرق تحسبًا للزحام، وأنه تم إمداد الأتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول إلى المخيمات بأسرع وأسهل الطرق.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن لجانًا مشتركة من الوزارة والجهاز الإداري بالغرفة، برئاسة أسامة عمارة، مدير عام الإدارة، متمركزة حاليًا بالمخيمات لمنع أي تقصير في الخدمات أو أخطاء في التنفيذ، لتجنب أي مشاكل تعكر صفو الحجاج والأجواء الإيمانية بالمشاعر المقدسة. وأوضح أن كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، وتتواجد بها أجهزة تكييف. كما أشار إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج (فطور - غداء - عشاء) خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات، بالإضافة إلى المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.