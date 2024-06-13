الحوثيون يستهدفون 3 سفن في البحرين العربي والأحمر

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أعلنت جماعة الحوثيين، تنفيذها 3 عمليات في البحرين العربي والأحمر،خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان لها، أن العملية الأولى نفذتها القوةُ الصاروخيةُ في البحرِ العربيِّ استهدفت سفينةَ (Verbena) وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً ما أدَّى إلى اشتعالِ الحريقِ فيها.

وأضافت: "العملية الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (Seaguardian) في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرةً، فيما استهدفتْ العملية الثالثة سفينةَ (Athina) في البحرِ الأحمرِ وقد أصيبتْ إصابةً مباشرة".

وأشارت الجماعة، إلى تنفيذ العمليتينِ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ البالستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وحققتْ أهدافَها بنجاحٍ.