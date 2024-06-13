قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة تبدأ من غد الخميس، ضمن موجة تستمر ذروتها حتى يوم السبت المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل الزوايا» على قناة «on»، مساء الأربعاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 40 درجة مئوية، فيما تصل يومي الجمعة والسبت إلى 43 درجة مئوية، موضحة أنَّ محافظات الصعيد تُسجل درجات حرارة تتراوح بين 46 و48 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.

ولفتت إلى أنَّه بدءًا من يوم الأحد، يسود انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين ثلاث وأربع درجات، وهي انخفاضات طفيفة، منوهة بأن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار أول وثاني عيد أيام عيد الأضحى، حيث تُسجل العظمى بين 37 و38 درجة مئوية.

وأكَّدت أن هذه الموجة الحارة لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الرطوبة، كما يكون معتادًا في فصل الصيف، لكنّها نبهت إلى النسبة القليلة من الرطوبة تؤدي إلى الشعور بقيم درجات حرارة أعلى.