أوكرانيا تتسلّم 1200 جثة لجنودها من روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن كييف تسلمت 1200 جثة لجنود أوكرانيين سقطوا في الحرب من الجانب الروسي، وذلك عقب ليلة أخرى من الهجمات الجوية الروسية بطائرات مسيّرة.

وأفاد المكتب المعني بشئون أسرى الحرب في كييف بأن عملية التسليم -وهي الثانية خلال هذا الأسبوع– تمت بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت أوكرانيا قد تسلمت يوم الأربعاء الماضي، رفات 1212 جنديًا، وسلمت في المقابل 27 جثة لروسيا.

وخلال مفاوضات مباشرة جرت في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، اتفق الطرفان المتحاربان على إعادة رفات أكثر من 6 آلاف جندي أوكراني من روسيا إلى أوكرانيا.

وكان من المقرر تنفيذ التبادل مطلع الأسبوع، لكنه تأخر بسبب عدم التنسيق بين الجانبين.