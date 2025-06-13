مقاتلة إسرائيلية تتزود بالوقود فوق سوريا

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لطائرة إسرائيلية من طراز "إف-16"، تتزوّد بالوقود في الجوّ، فوق دير الزور السوريّة.

وأشارت تقارير إلى أنّ المقاتلة الإسرائيليّة تزوّدت بالوقود فوق سوريا، بعد عودتها من إيران، ولكن لم يتسن لسكاي نيوز عربية فرصة التحقق من هذه التفاصيل.

وأظهر الفيديو مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" وهي تتزود بالوقود في الجو، عقب عودتها من غارة جوية استهدفت مواقع في إيران، وفقا لما أشارت مصادر مختلفة.

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

كما استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.