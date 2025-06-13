سي إن إن: ترامب يعقد اجتماعا حكوميا بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على إيران

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، أن الرئيس دونالد ترامب دعا إلى اجتماع وزاري لبحث الضربة الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وذكرت الشبكة أن "اجتماع ترامب الوزاري كان مخططا له مسبقا قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران".