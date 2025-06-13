 سي إن إن: ترامب يعقد اجتماعا حكوميا بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سي إن إن: ترامب يعقد اجتماعا حكوميا بالتزامن مع الضربات الإسرائيلية على إيران

وكالات
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 3:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 3:57 ص

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، أن الرئيس دونالد ترامب دعا إلى اجتماع وزاري لبحث الضربة الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.


وذكرت الشبكة أن "اجتماع ترامب الوزاري كان مخططا له مسبقا قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران".

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