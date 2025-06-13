وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ ويتوقع هجوما إيرانيا وشيكا بعد استهداف طهران

أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل فوري، وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته ضد إيران.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله « فرض حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل وبشكل فوري»

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لهجوم إيراني متوقع، محذرا من أنه «من المتوقع أن تتعرض إسرائيل وسكانها لهجوم صاروخي وهجوم بالطائرات المسيرة في المستقبل القريب جدًا».

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن «قرار إعلان حالة الطوارئ يأتي في أعقاب الهجوم الوقائي الذي نفذته إسرائيل ضد إيران».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن إسرائيل نفذت عملية في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين عسكريين، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية على إيران، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا لأعضاء المجلس الوزاري المصغر.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «نتجهز لعدة أيام من القتال».

وقبل ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم إيران الآن.

وأشارت إلى إعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء إسرائيل، وفرض حظر التجمعات، وتعليق الدراسة في جميع المؤسسات.

فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع أصوات قوية في مناطق مختلفة في العاصمة.

ونوهت وكالة نورنيوز الإيرانية، إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران.