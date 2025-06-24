ترامب: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ وأرجو عدم خرقه

أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بوقف إطلاق النار المزمع والذي دخل حيّز التنفيذ بين إسرائيل وإيران في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء متمنيا على الأطراف عدم خرقه.





وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، ويبدو أن إيران هي من أنهته بعد حوالي 15 دقيقة على سريان الاتفاق هذا الصباح.