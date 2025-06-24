جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ومحال تجارية فلسطينية شمال الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا ومحال فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية برفقة آليات هدم اقتحمت بلدة الزاوية بمحافظة جنين شمال الضفة، وشرعت بهدم منزل المواطن ناصر براهمة مكون من طابقين بدعوى "البناء دون ترخيص".

وأوضح الشهود أن القوة الإسرائيلية لم تمهل المواطن لإخلاء المنزل قبل هدمه.

وذكروا أن الجيش هدم محالا تجارية على مدخل البلدة بذات الدعوى.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير الماضي.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 981 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​