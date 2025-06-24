ارتفاع حصيلة القتلى في قصف بئر السبع إلى 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين

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أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بإرتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإيراني الذي استهدف بئر السبع إلى 7 أشخاص، وإصابة 12 آخرين على الأقل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين، بينما مازالت المحاولات جارية لإنقاذ عالقين، في مبنى أصابه دمار كامل في بئر سبع جراء القصف الإيراني صباح اليوم.

تأتي هذه التطورات خلال الفترة الزمنية السابقة على تنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما دوت صافرات الإنذار في مناطق متفرقة في الأراضي المحتلة، أبرزها تل أبيب ووسط إسرائيل.