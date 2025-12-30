 حماس: استمرار مراوغة نتنياهو وتجاوز أمريكا يعني عدم الانتقال للمرحلة الثانية.. والأمور ستظل متعثرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 4:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

حماس: استمرار مراوغة نتنياهو وتجاوز أمريكا يعني عدم الانتقال للمرحلة الثانية.. والأمور ستظل متعثرة

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 4:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 4:45 ص

علق محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها الحركة بنزع سلاحها خلال «فترة قصيرة»، وذلك قبل اللقاء الذي جمعه برئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في فلوريدا الأمريكية.
وقال خلال تصريحات لـ «الجزيرة» إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبع «منهج المراوغة والمماطلة والتلاعب بالألفاظ» منذ أكثر من عامين ونصف، مشيرا إلى أن ذلك «يعني تعقيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية».
وشدد أن «الراعي الأمريكي يتحمل المسئولية الكبرى»، مشيرا إلى أن الوسطاء الثلاثة يحاولون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لمحاولة تذليل العقبات وتجاوز العثرات.
وأكد أن صمت الإدارة الأمريكية وتجاوزها يسمح لنتنياهو بالاستمرار فيه، متابعا: «إذا استمر نتنياهو على أسلوبه في المراوغة، وصمتت الإدارة الأمريكية وتجاوزت، فإن ذلك يعني أننا لن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وستبقى الأمور متعثرة كما حالها الآن».
وأضاف أن الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية يعاني من «إشكالية وتخبط وتناقضات» سواء من الرئيس ترامب أو وزير خارجيته أو رموز إدارته، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية البدء بإعادة الإعمار دون انتظار المرحلة الثانية.
وشدد أن «المسألة لا ينبغي أن تُحكم من خلال التصريحات والخطاب، وإنما من خلال ما يجري على أرض الواقع»، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أمام «امتحان حقيقي» لتنفيذ الانتقال إلى المرحلة التالية، في ظل «تعنت نتنياهو» واستمرار نهجه في التلاعب بالألفاظ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك