علق محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها الحركة بنزع سلاحها خلال «فترة قصيرة»، وذلك قبل اللقاء الذي جمعه برئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في فلوريدا الأمريكية.

وقال خلال تصريحات لـ «الجزيرة» إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبع «منهج المراوغة والمماطلة والتلاعب بالألفاظ» منذ أكثر من عامين ونصف، مشيرا إلى أن ذلك «يعني تعقيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية».

وشدد أن «الراعي الأمريكي يتحمل المسئولية الكبرى»، مشيرا إلى أن الوسطاء الثلاثة يحاولون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لمحاولة تذليل العقبات وتجاوز العثرات.

وأكد أن صمت الإدارة الأمريكية وتجاوزها يسمح لنتنياهو بالاستمرار فيه، متابعا: «إذا استمر نتنياهو على أسلوبه في المراوغة، وصمتت الإدارة الأمريكية وتجاوزت، فإن ذلك يعني أننا لن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وستبقى الأمور متعثرة كما حالها الآن».

وأضاف أن الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية يعاني من «إشكالية وتخبط وتناقضات» سواء من الرئيس ترامب أو وزير خارجيته أو رموز إدارته، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية البدء بإعادة الإعمار دون انتظار المرحلة الثانية.

وشدد أن «المسألة لا ينبغي أن تُحكم من خلال التصريحات والخطاب، وإنما من خلال ما يجري على أرض الواقع»، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أمام «امتحان حقيقي» لتنفيذ الانتقال إلى المرحلة التالية، في ظل «تعنت نتنياهو» واستمرار نهجه في التلاعب بالألفاظ.