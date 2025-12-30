الصين تواصل لليوم الثاني مناوراتها العسكرية حول تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الصين، اليوم الثلاثاء، مناوراتها العسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوزارة الدفاع التايوانية، تم تسجيل 130 طلعة جوية لطائرات عسكرية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، يعد هذا الرقم ثاني أعلى حصيلة خلال فترة مماثلة، إذ سُجل الرقم القياسي في أكتوبر 2024 خلال مناورات "السيف المشترك 2024 بي" مع 153 طلعة جوية.

إضافة إلى ذلك، رصدت تايوان كذلك 14 سفينة حربية صينية، وثماني سفن حكومية أخرى، إضافة إلى منطاد واحد على ارتفاع عال.

وقال الرئيس التايواني لاي تشينج-تي إن "التصعيد العسكري الصيني الأخير والمتكرر لا يعد بأي حال سلوك قوة عظمى مسؤولة".

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو توقع مشترك للمجتمع الدولي والتزام تتحمله تايوان بصفتها طرفا إقليميا مسؤولا".

وأضاف: "سنتصرف بمسؤولية من دون تصعيد الصراع أو استفزاز النزاعات".

وكانت الصين قد أطلقت هذه المناورات العسكرية يوم الاثنين تحت الاسم الرمزي "مهمة العدالة 2025"، وتُجرى التدريبات في المناطق البحرية والمجال الجوي المحيط بتايوان، وهي أول مناورات عسكرية صينية كبرى قبالة تايوان منذ أبريل .

وبحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية، تركز المناورات على دوريات الجاهزية القتالية، وتحقيق تفوق شامل، وفرض حصار.