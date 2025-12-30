ممثل أمريكا بمجلس الأمن عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: دول اعترفت هذا العام بدولة فلسطينية غير موجودة

قالت ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، إن «إسرائيل لديها نفس الحق في أن يكون لها علاقات دبلوماسية تمامًا كأي دولة أخرى ذات سيادة»، فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الإفريقي.

وأضافت خلال كلمة بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بشأن اعتراف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي: «في هذه السنة، بعض الدول قامت بمجهودات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة».

وأعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن اعتراف إسرائيل رسميا بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال بيان رئاسة وزراء حكومة الاحتلال أن «الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وشدد وزير خارجية الصومال عبدالسلام عبدي، أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يمثل «خطوة عدوانية واستفزازية» وتمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، مؤكدا أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه «خطوط حمراء لا تقبل المساس».

ورفضت الجامعة العربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، المسمى «إقليم أرض الصومال»، داعية إلى الوقوف ضد «أي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».