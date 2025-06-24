أبدى محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، تفهّمه الكامل لحالة الغضب والحزن التي سيطرت على جماهير الفريق، عقب توديع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بورتو وكان يستحق الانتصار.

وقال هاني في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:" أعلم جيدًا أن الجماهير كانت غير راضية عن الأداء في المباريات السابقة، لكننا اليوم لعبنا بكل قوة وبذلنا كل ما لدينا، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص التي كان يمكن أن تغير النتيجة لصالحنا."

وأضاف:" من حق الجماهير أن تشعر بالحزن، وهذا شيء نقدّره، لكن في الوقت نفسه علينا أن نمنح اللاعبين الجدد الوقت للتأقلم والانسجام مع المجموعة، فالفريق يمر بمرحلة انتقالية."

واختتم هاني حديثه برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء:" نعدهم بأن نواصل العمل بكل جدية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق نتائج تليق باسم الأهلي، وإسعاد الجماهير التي دائمًا ما تقف خلفنا في كل الظروف."