قدّم محمد مجدي أفشة، لاعب وسط النادي الأهلي، اعتذاره إلى جماهير القلعة الحمراء بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق نتائج أفضل، خاصة في مواجهة بورتو التي انتهت بتعادل مثير 4-4.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:" أعتذر لجماهير الأهلي على الأداء والنتائج، كنا نرغب بشدة في الفوز وإسعادهم، لكن التوفيق غاب عنا، وكان من الممكن أن ننهي المباراة بنتيجة 10-4 لصالحنا لو حالفنا الحظ."

وحول الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي، علّق أفشة قائلًا:" السوشيال ميديا في مصر أصبحت بيئة سلبية، وتعتمد على العلاقات والمجاملات، لكنني لا أركّز معها، البعض يتحدث عن حالات تسلل لا وجود لها، وهناك من يدفع أموالًا لترويج حملات بعينها."

كما ردّ على الانتقادات التي طالته بشأن تصرفاته داخل الملعب، موضحًا:" أنا شخص عاقل وأعرف جيدًا ما أقوم به، قيل إنني أتصرف بخفة ظل مفرطة داخل الملعب، لكن هذا الكلام غير دقيق، تصرفاتي محسوبة ومسؤولة."

واختتم أفشة تصريحاته بالتأكيد على احترامه للجمهور، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على تصحيح المسار في المرحلة المقبلة من أجل العودة إلى منصات التتويج.