كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن فشل مشروعها الخاص بإطلاق علامة تجارية في عالم الموضة، مشيرة إلى أنها أغلقت الشركة.

وأعربت خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC» عن استعدادها لتوزيع بضاعتها المتبقية مجانا، قائلة: «أنا عندي في البيت كمية كراتين مش عارفة أعمل فيها إيه؟ فلو حد حابب حاجة يبلغنا ونعمل يوم مجاني لكل العرايس نجهزهم».

وروت أنها حققت حلمها بإطلاق علامة تجارية خاصة بها؛ لكن التجربة باءت بالفشل، مشيرة إلى أن علامتها التجارية كانت متخصصة في تصميم «المايوهات والجوارب» والتي كان يتم تصنيعها خارج مصر.

ورأت بأنها «ليست سيدة أعمال على الإطلاق»، لافتة إلى أن هذا كان السبب الرئيسي في انهيار المشروع.

وحددت خطأين رئيسيين لفشل المشروع، الخطأ الأول يكمن في عدم اعتمادها على فريق متخصص يساعدها في الإدارة، لا سيما أنها كانت تدير الأمور المالية بعشوائية قائلة: «لحد يومنا هذا أنا معرفش صرفت كام، كنت بقولهم عايزين فلوس؟ خدوا فلوس».

وأضافت أن الخطأ الثاني تمثل في اعتقادها الخاطئ بأن شهرتها وعدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي كفيلان بنجاح المشروع، متابعة: «مش مجرد إني مشهورة وعندي كام متابع فأنا هبيع هدومي، ده غلط، نجاح البراند محتاج مجهود رهيب وتركيز 24 ساعة».

وأوضحت أن دافعها لإنشاء المشروع كان الرغبة في تأمين «دخل ثابت» بعيدًا عن تقلبات مجال التمثيل.