برشلونة يحسم صفقة مهاجم كوبنهاجن

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع السويدي روني برادغي جناح كوبنهاجن الدنماركي.

ومن المقرر أن يتم حسم التفاصيل النهائية للصفقة خلال الأسبوع المُقبل حسبما ذكر الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات فابريزيو رومانو.

الجناح الأيمن المتألق، صاحب الـ19 عاما، سيدفع برشلونة مليوني يورو إضافية بجانب قيمة الصفقة – التي لم يتم الكشف عنها – وذلك لكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وينتهي عقد برادغي مع كوبنهاجن بنهاية العام الحالي علماً بأنه لعب 6 مباريات هذا الموسم لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف، إلا أنه من المواهب المُبشرة في الكرة الأوروبية الفترة الأخيرة.

روني المولود في الكويت كان قد مثل فريق مالمو السويدي على مستوى الناشئين قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن للناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2022.