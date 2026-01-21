إعادة توصيل محطة تشيرنوبل النووية الأوكرانية بالكهرباء بعد انقطاعها بسبب الحرب

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إعادة توصيل إمدادات الطاقة الخارجية بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل في أوكرانيا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد صرح في وقت سابق بأن العديد من محطات التحويل الكهربائية الأوكرانية الحيوية للأمان النووي قد تأثرت بالنشاط العسكري الواسع النطاق.

وقد فقدت محطة تشيرنوبل، التي تقع شمال كييف وبالقرب من الحدود مع بيلاروس، كامل الطاقة الخارجية قبل أن تعود في نهاية المطاف إلى الشبكة.

وقالت وزارة الطاقة في بيان: "المحطة مجهزة باحتياطيات الوقود اللازمة ومصادر طاقة احتياطية تعمل في حالة وقوع هجمات [روسية] جديدة".



وأضافت الوزارة أن مستويات الإشعاع كانت ضمن المعايير المقررة.

ولا تزال محطة تشيرنوبل تحتوي على مستويات عالية من الإشعاع في أعقاب الحادث النووي الكارثي الذي وقع عام 1986. وهي تتطلب طاقة خارجية لمواصلة العمليات الرامية لتأمين نفاياتها النووية.

وتعتبر الكارثة التي وقعت في العهد السوفيتي أسوأ كارثة نووية في التاريخ. وبسبب التلوث الإشعاعي، تم إغلاق منطقة بنصف قطر يبلغ حوالي 30 كيلومترا حول الموقع بالكامل.

وتمت إعادة توطين عشرات الآلاف من الأشخاص.

وخلال توغلها الأولي في فبراير 2022، احتلت القوات الروسية المحطة ومنطقة الحظر لعدة أسابيع قبل إجبارها على التراجع. وقد استمرت الحرب مع أوكرانيا لمدة تقرب من أربع سنوات.