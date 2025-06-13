نتنياهو : نتوقع موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، "عدة موجات من الهجمات الإيرانية"، ردا على الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في إيران.توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، "عدة موجات من الهجمات الإيرانية"، ردا على الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة "نتوقع أن نتعرض لعدة موجات من الهجمات الإيرانية"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الاخبارية.

وأفاد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخططها لمهاجمة إيران قبل تنفيذها.

وقال "أترك الموقف الأميركي للأميركيين. لقد أبلغناهم بشكل مسبق. كانوا على علم بالهجوم. ماذا سيفعلون الآن؟ أترك ذلك للرئيس (دونالد) ترامب. فهو يتخذ قراراته باستقلالية".

وتابع "لن أتحدث نيابة عنه (ترامب). إنه يفعل ذلك بكل إقناع وحزم. قال إن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية، ولا يمكنها امتلاك قدرات لتخصيب اليورانيوم".