أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي على قوة النادي الأهلي، مُشيرًا إلى أن الأحمر يعتمد على القوة البدنية.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد، على ملعب هارد روك، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي: "النادي الأهلي من أقوى الفرق في قارة أفريقيا، وشارك في كأس العالم للأندية عدة مرات، ولديهم مجموعة من اللاعبين الجيدين، وهو فريق يعتمد على القوة البدنية".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "ستكون المواجهة حاسمة بالنسبة لنا، نشارك في البطولة للمرة الأولى، ونريد ترك طابع جيد، ونحن سندخل المواجهة بكل قوة وعزيمة".

وتابع: "ننفرد بميزة في فريقنا، بوجود لاعبين يملكون خبرة وتجربة كبيرة على مستوى كرة القدم، ونعمل على توجيه رسائل للاعبي الفريق الشبان، ليستغلوا فرصة المشاركة في البطولة، بإظهار موهبتهم لكل من يشاهدهم".

وأتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: "سنخوض المباراة على ملعب مختلف عن ملعبنا الأساسي، لكننا في النهاية سنلعبها في مدينتا، ونتطلع أن نتلقى دعم مشجعينا في تلك المواجهة".