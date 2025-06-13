قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن إيران تقترب من نقطة اللاعودة في سباقها نحو امتلاك سلاح نووي».

وزعم في بيان عبر منصة «إكس» صباح الجمعة، أن «النظام الإيراني يُنتج آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى جانب مركّبات تخصيب لامركزية ومُحصّنة، في مواقع مُحصّنة تحت الأرض».

وأضاف أن «هذا البرنامج تسارع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مما قرب النظام بشكل كبير من امتلاك سلاح نووي».

وتابع: «يسعى النظام الإيراني منذ عقود للحصول على سلاح نووي، وقد حاول العالم بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة إيقافه، لكن النظام رفض التوقف، ولم يبق أمام دولة إسرائيل خيار آخر، ويقع على عاتق جيش الدفاع الإسرائيلي واجبُ الدفاع عن المدنيين في إسرائيل، وسيواصل القيام بذلك».

شن جيش الاحتلال ضربة جوية وصفها بـ«الاستباقية»، ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية أنّ إسرائيل «ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار رد قوي من القوات المسلّحة الإيرانية».

أكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري، حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقبل نائب رئيس الأركان، غلام علي رشيد.