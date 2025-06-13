جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة قبل قليل ضد البرنامج النووي الإيراني

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، عن تنفيذ ضربة استباقية دقيقة ومتكاملة قبل قليل ضد إيران، مضيفا أنها استندت إلى معلومات استخباراتية عالية الجودة؛ بهدف إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، وردًا على عدوان النظام الإيراني المستمر على إسرائيل.

وأشار في بيان فجر الجمعة، إلى تنفيذ عشرات طائرات سلاح الجو الضربة الافتتاحية، والتي شملت مهاجمة عشرات الأهداف العسكرية، بما في ذلك أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران.

وأضاف أن جيش الإسرائيلي والهيئات المعنية مستعدون لمختلف السيناريوهات، دفاعًا وهجومًا، حسب الحاجة.

وزعم أن إيران تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على تشجيع الإرهاب ضد دولة إسرائيل، وتمويل وتوجيه الأعمال الإرهابية من خلال وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما تتقدم نحو الحصول على الأسلحة النووية.

واعتبر أن النظام الإيراني هو المرتكب الرئيسي لجميع «الأعمال الإرهابية» المرتكبة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك تسليح وتمويل منظمة حماس المسئولة عن أحداث 7 أكتوبر.

ولفت إلى مهاجمة إيران لإسرائيل مرتين بشكل مباشر، شهدت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار، مضيفا أن لدى النظام الإيراني هدف مُعلن هو تدمير دولة إسرائيل.

وأوضح أن إيران اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك أسلحة نووية تُشكل أسلحة الدمار الشامل في أيدي النظام الإيراني تهديدًا لدولة إسرائيل، وتهديدًا كبيرًا للعالم أجمع، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح لنظام يهدف إلى تدميرها بامتلاك أسلحة دمار شامل.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يُجري عملية تقييم واستعدادات مطولة للحملة في الجبهات والخطوط الخلفية ويستعد لمواصلة العمل عند الضرورة.