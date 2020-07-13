وزير الصحة الألماني يحذر من موجة كورونا ثانية خلال إجازات الصيف

حذر وزير الصحة الألماني يانس شبان، اليوم الاثنين، من موجة ثانية من انتشار وباء "كوفيد 19" خلال إجازات الصيف، مشددا على ضرورة أخذ تحذيرات احتمالية بتفشي موجة ثانية على محمل الجد حتى إذا كان أداء ألمانيا جيدًا حاليًا في مكافحة الفيروس؛ لأن الأرقام تتحدث لغة مختلفة في جميع أنحاء العالم. وحذر وزير الصحة الاتحادي ينس شبان -خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس معهد روبرت كوخ للامراض المعدية لوتار فيلير- المواطنين من الإهمال في التعامل مع وباء الاكليل وحثهم على الامتثال لتدابير الحماية.

وقال شبان "إن خطر الموجة الثانية حقيقي على الرغم من أن الوضع الحالي في ألمانيا مشجع بشكل أساسي نظرًا للأعداد المستقرة للإصابات والوفيات الجديدة، إلا أن دولا أخرى -مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية- أن هذا يمكن أن يتغير بسرعة.

وطالب شبان المواطنين بالابتعاد عن أزمة كورونا، والحفاظ على تدابير النظافة وارتداء الأقنعة اليومية. وناشد المواطنين بقوله "يجب ألا نعرض ما حققناه للخطر".

وأضاف يرغب العديد من المواطنين في السفر خلال الإجازة الصيفية - ولكن كيف تؤثر كورونا على الإجازة؟ وأضاف وفقا لجامعة جونز هوبكنز ، فإن أكثر من 12.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، وتوفي حوالي 570.000 شخص. الدولة التي بها أكثر الإصابات المسجلة -أكثر من 3.3 مليون حالة- هي الولايات المتحدة. وقد مات بالفعل أكثر من 135 ألف شخص نتيجة لهذا الفيروس لذا فيجب توخى الحذر من الإصابة بالموجة الثانية.