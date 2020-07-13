مقتل 6 أشخاص جراء الانهيارات الأرضية في نيبال

أعلن مسؤولون أن الانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين أودت بحياة ستة أشخاص في وسط نيبال، مع استمرار الرياح الموسمية في إحداث الدمار والفوضى في أنحاء البلاد.



وذكر تيكارام بوخاريل، مساعد مفتش الشرطة في المنطقة المتضررة، أن ستة أشخاص آخرين فقدوا بعد وقوع العديد من الانهيارات الأرضية في ثلاث قرى بمنطقة تاناهون في إقليم جانداكي على بعد 150 كيلومترا تقريبا شمال غرب كاتماندو.



وقال بوخاريل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم إنقاذ ثلاثة أشخاص أحياء، بينما يجري البحث عن أشخاص آخرين مفقودين. وتم نقل الأسر المتضررة إلى مواقع آمنة".



وأفادت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال بأن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة منذ يوم الأربعاء قتلت 62 شخصا على الأقل، بينما لا يزال نحو 40 شخصا في عداد المفقودين.



ووقع أكثر من ثلثي حالات الوفاة في مقاطعة جانداكي، التي يوجد بها عدد من أكثر الجبال ارتفاعا في العالم، من بينها أنابورنا وماتشابوتشر وداولاجيري.



وتوقعت الهيئة المزيد من هطول الأمطار هذا الأسبوع وحثت الناس على توخي الحذر.



وتشيع الكوارث الطبيعية التي تسببها الرياح الموسمية في نيبال، وهي دولة تغطي الجبال والأنهار معظم مساحتها .